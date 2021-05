Calciomercato Milan – Futuro Tomori: Pioli si sbilancia sul difensore | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori è vicino al riscatto. Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è sbilanciato in conferenza

Salvatore Cantone

Il Milan ieri ha ottenuto una vittoria fondamentale per la Champions . Tra i protagonisti c'è sicuramente Tomori. Il difensore centrale rossonero, dopo qualche errore nelle partite precedenti, ha prodotto una prestazione impeccabile contro la Juventus. Non solo un muro infrangibile con Simon Kjaer, ma anche il gol che ha regalato al Milan il 3-0 e il vantaggio negli scontri diretti contro i bianconeri.

Mancano ancora tre partite al termine del campionato, ma dopo ieri la qualificazione in Champions League è più vicina. Di conseguenza anche la permanenza di Tomori in rossonero. Come tutti sanno, l'anglo-canadese è in prestito dal Chelsea, con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Una cifra importante, ma non esagerata per un giocatore che ha dimostrato nettamente il suo valore. Gli introiti della Champions darebbero al Milan la possibilità di puntare su Tomori anche nella prossima stagione.

A tal proposito sono da sottolineare le parole di Stefano Pioli al termine della partita contro la Juventus. In conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha parlato proprio del futuro di Tomori: "Per quanto riguarda Fikayo l’intenzione della società e del ragazzo è chiara ma vedremo a fine campionato. Stiamo gettando le basi per costruire una squadra vincente. Bisogna crescere ogni anni e inserire qualcosa di nuovo".

Insomma, il Milan è perfettamente consapevole che il Chelsea non farà sconti, e dunque la sensazione è che, con l'ingresso in Champions League, il Diavolo eserciterà il diritto di riscatto. In più, se ci aggiungiamo la volontà di Tomori di rimanere in rossonero, allora la situazione diventa sempre più delineata. In ogni caso, niente distrazioni: adesso l'unico pensiero della proprietà è rivolto alla qualificazione in Champions. Tutto il resto verrà di conseguenza. Milan su Vlahovic: ecco quanto costa e le concorrenti del Diavolo