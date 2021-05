Serie A, Marotta: “SuperLega archiviata”. Scaroni: “Dimissioni non accettate”

Beppe Marotta, in una riunione tra i club di Serie A, ha annunciato l'archiviazione della SuperLega. L'annuncio di Paolo Scaroni sulle dimissioni

Dopo una riunione tra i club di Serie A Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato dell'archivio del progetto SuperLega. Queste le dichiarazioni riportate da 'TuttoMercatoWeb': "Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo, la conclusione è estremamente positiva e conciliativa in merito agli aspetti che avevano generato questo impasse".

Come si traduce? " Il discorso Superlega è stato archiviato . Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità".

Il presidente del Milan Paolo Scaroni, invece, ha fornito importanti aggiornamenti per quanto riguarda le sue dimissioni da consigliere di Lega: "Le mie dimissioni non sono state accettate. Pare di no". Concorrenza inglese per un obiettivo di mercato del Milan: si tratta di un difensore