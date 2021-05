Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: concorrenza per un obiettivo / News

Il prossimo calciomercato del Milan prevede anche un difensore, ma attenzione alla concorrenza inglese. Ecco tutte le ultime.

Ultimi tre appuntamenti e poi il Milan potrà concentrarsi anche sul calciomercato. Il primo passo sarà decidere il futuro dei giocatori in scadenza, poi si proverà a stabilire il futuro di quelli in prestito. Infine, si penserà ai giocatori in scadenza nel 2022 e a tutti gli altri acquisti. In scadenza tra un anno c'è anche il capitano Alessio Romagnoli e da lui dipenderà molto del calciomercato del Milan. I rossoneri vorrebbero rinnovargli il contratto, ma non alle cifre da lui richieste. Nel caso in cui si raggiungesse un accordo, il reparto arretrato rossonero sarebbe praticamente al completo.