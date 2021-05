Conferenza Torino-Milan: le parole di Pioli alla vigilia | LIVE NEWS

La conferenza stampa di presentazione di Torino-Milan: Pioli, tecnico rossonero, introduce i temi principali del match dell'Olimpico.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Torino-Milan, match della 36^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. Inizio previsto per le ore 11:30. Il Diavolo cercherà altri tre punti fondamentali in chiave di una qualificazione alla prossima Champions League. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Torino-Milan. Intanto il Milan ha presentato la nuova maglia della prossima stagione >>>