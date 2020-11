Serie A – Lazio, caos tamponi: ecco cosa rischia il club di Lotito / News

Questione tamponi, la Lazio rischia grosso

ULTIME NOTIZIE LAZIO NEWS – In casa Lazio, nelle ultime ore, si respira un’aria particolarmente pesante. Sta facendo molto discutere la questione sui tamponi di Ciro Immobile, Thomas Strakosha e Lucas Leiva. La Futura Diagnostica di Avellino, centro di fiducia della Lazio, ha valutato come negativi i tamponi dei giocatori citati ma Synlab, il laboratorio della Uefa, e il campo Biomedico di Roma hanno avuto parere esattamente contrario.

Per questo motivo i tre giocatori non saranno disponibili per il lunch match Lazio-Juventus. La questione, però, non è finita qui. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Lazio adesso rischia grosso: le sanzioni vanno dalla retrocessione, alla penalizzazione con ammenda. Inoltre, visto che le violazioni abbracciano il codice penale, l’accusa potrebbe essere anche quella dell’epidemia colposa.

