Mercato Milan – Rinnovo Donnarumma, società tranquilla: il motivo / News

Mercato Milan, Donnarumma vuole rimanere

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra le questioni extra-campo prioritarie per il Milan non si può non citare il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il contratto del portiere rossonero è in scadenza nel 2021, motivo per cui sono iniziati i contatti per il prolungamento da diverse settimane. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, però, la società rossonera è tranquilla anche se i tempi dovessero allungarsi. Il motivo è semplice: Donnarumma ha sempre manifestato la volontà di restare e, in più, gli piacerebbe molto esordire in Champions League con la maglia della sua squadra del cuore.

LE ULTIME SUL RINNOVO DI CALHANOGLU: TRATTATIVA DIFFICILE >>>