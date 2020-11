Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, trattativa difficile: le cifre / News

Rinnovo Calhanoglu, c’è distanza ma…

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dopo anni di prestazioni sottotono e fischi di San Siro, Hakan Calhanoglu si è improvvisamente risvegliato. Dal post-lockdown in poi, il turco, da trequartista puro, è definitivamente esploso diventando un imprescindibile di Stefano Pioli. Da probabile partente, dunque, adesso il Milan sta lavorando per un rinnovo di contratto che, secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, non sarà facile ottenere. Si prevede una trattativa lunga e complicata a causa della distanza tra domanda e offerta. Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, chiede 6 milioni di euro netti a fronte dei 2,5 attuali. C’è una variabile molto importante che però gioca a favore del Milan, vale a dire la volontà del numero 10, intenzionato a rimanere in rossonero.

