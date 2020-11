Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Arsenal avanti su Szoboszlai

Calciomercato Milan: Szoboszlai, sprint Arsenal sull’ungherese

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, classe 2000, è uno dei giovani calciatori più ambiti in Europa. Seguito da diversi top team, il centrocampista del RB Salisburgo, al momento, sarebbe più vicino all’Arsenal che ad altri club.

Lo ha riferito ‘The Sun‘. Il tabloid britannico ha anche spiegato come la forte accelerata dei ‘Gunners‘ per Szoboszlai, già 5 gol e 8 assist in questo avvio di stagione tra campionato, coppe nazionali e Champions League, sia stata confermata dall’agente del calciatore.

Matyas Esterhazy, procuratore di Szoboszlai, ha rivelato come il giocatore sia stato già due volte vicino alla firma con il Milan e che i rossoneri, insieme al RB Lipsia, sono tuttora interessati alle prestazioni del ragazzo in vista della prossima stagione. L’agente ha anche riferito come Szoboszlai gradirebbe rimanere in un Paese dove si parla tedesco. In tal caso, il RB Lipsia sarebbe la destinazione ideale per lui.

L’Arsenal, però, potrebbe bruciare tutti (Chelsea incluso, n.d.r.) e prenderlo a gennaio. Al momento, Szoboszlai è valutato 26 milioni di sterline, pari a circa 29 milioni di euro. CALCIOMERCATO MILAN, SI COMPLICA IL RISCATTO DI BRAHIM DÍAZ >>>