Calciomercato Milan – Futuro Brahim Díaz, il Diavolo trema: le ultime

Calciomercato A.C. Milan News: in Spagna parlano di Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, futuro incerto. Come noto, la scorsa estate il Milan ha prelevato il giovane fantasista spagnolo, classe 1999, in prestito secco dal Real Madrid. Il club di Via Aldo Rossi avrebbe voluto inserire, nell’accordo con le ‘Merengues‘, un diritto di riscatto. Però, poi, per velocizzare la trattativa e mettere subito il calciatore a disposizione del tecnico Stefano Pioli, i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara hanno optato per una scelta diversa.

Ovvero, quella di prendere subito Brahim Díaz, riservando, poi, ad ulteriori summit di calciomercato, la possibilità per il Milan di modificare in corsa l’operazione. Anche perché, è risaputo, alla ‘Casa Blanca‘ non vorrebbero perdere definitivamente il controllo sul cartellino del calciatore e, pertanto, gradirebbero poter contare su un eventuale diritto di contro-riscatto nel caso di un prolungamento del prestito anche per la stagione 2021-2022 o di un diritto di riacquisto tra due, tre anni nel caso, invece, di una cessione di Brahim Díaz al Milan a titolo definitivo.

Il ragazzo, nativo di Málaga ma di origini marocchine, ha stupito e conquistato tutti in questo suo primo scorcio di esperienza rossonera. Già 3 gol per il numero 21 del Diavolo: uno in Serie A, a Crotone, e 2 in Europa League, contro Celtic e Sparta Praga. Il Milan si è già convinto: vorrebbe riscattare il prima possibile Brahim Díaz o, quanto meno, fare in modo che si fermi a Milano ben oltre la data prefissata del 30 giugno 2021. In questi giorni, sui quotidiani sportivi in edicola, si è letto di una valutazione di 25 milioni di euro data dal Real Madrid al suo gioiello.

Una cifra congrua con il valore del calciatore iberico, che i ‘Blancos‘ strapparono per 17 milioni di euro al Manchester City di Pep Guardiola. Anche alla luce della rivalutazione che sta avendo nella fila del Milan con Pioli. Ora, però, dalla Spagna, emergono nuovi elementi che, di fatto, complicherebbero la permanenza di Brahim Díaz in rossonero. Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, secondo quanto riferito da ‘AS‘ sarebbe infatti entusiasta di quanto sta facendo vedere il ragazzo in Italia e vorrebbe poter contare su Brahim Díaz per il prossimo futuro.

Il Milan, dunque, rischia di poter sfumare questo colpo di calciomercato? Brahim Díaz, per ora, pensa soltanto a dare il massimo per la causa rossonera. Luglio 2021 in fin dei conti è ancora abbastanza lontano. Il lavoro della dirigenza per trattenerlo, nel frattempo, prosegue. Sebbene con qualche ostacolo in più … LEGGI QUI TUTTE LE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>