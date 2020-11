Calciomercato Milan – Brahim Diaz, incontro con il Real Madrid. Le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: BRAHIM DIAZ

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Brahim Diaz. Impatto importante quello dello spagnolo, che in poco tempo si è ritagliato un ruolo da protagonista del Milan.

Probabilmente anche lo stesso giocatore non si aspettava un inizio così importante.. Il corteggiamento di Paolo Maldini e Frederic Massara è durato diverse settimane, ma poi i buoni rapporti con il Real Madrid hanno fatto la differenza. Ora Pioli si gode un giocatore di grande qualità, in grado di cambiare le partite anche partendo dalla panchina.

Stasera contro il Lille, nella terza gara del girone H di Europa League, sarà con ogni probabilità titolare, così come è successo contro lo Sparta Praga e contro il Celtic, in cui tra l’altro ha segnato due gol pesanti. Brahim Diaz punta a ripetersi, sperando di essere impiegato con maggiore continuità anche in campionato.

Ma quale sarà il futuro di Brahim Diaz? Lo spagnolo ha scelto il Milan per migliorare e effettivamente la presenza di Zlatan Ibrahimovic è stata fondamentale in tal senso. In effetti il trequartista ha fatto vedere dei passi avanti in zona gol, un aspetto che in passato lo aveva frenato nella sua carriera. Il club rossonero è convinto del valore del giocatore, e proprio per questo aveva provato a inserire nel contratto con il Real Madrid un diritto di riscatto. Per accelerare l’operazione Maldini ha poi accettato un prestito secco, ma nelle prossime settimane è in programma un nuovo incontro con i blancos.

Il Milan ha due soluzioni da proporre al Real. O un rinnovo del prestito, con l'inserimento di un diritto di riscatto, o un acquisto a titolo definitivo del cartellino. Brahim Diaz viene valutato circa 25 milioni di euro, ma i rossoneri non vogliono impegnarsi in una spesa considerevole senza avere la certezza di disputare la Champions League. Lo spagnolo ha già dato la propria disponibilità a continuare la sua avventura in rossonero. Insomma, Brahim Diaz può diventare un'arma importantissima per il Milan.