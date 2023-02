Serie A, giallo per Krunic: è il sesto giocatore del Milan in diffida

Con il cartellino giallo preso contro il Monza, il quarto in questo campionato di Serie A, Rade Krunic entra in diffida: è il sesto del Milan

Il Milan sta ritrovando le vittorie e, soprattutto, la solidità difensiva. La squadra di Stefano Pioli è reduce dalla vittoria contro il Monza. In quella partita è stato ammonito anche Rade Krunic. Per il centrocampista, si tratta del quarto cartellino giallo in stagione in Serie A. Non è il solo, però, che si trova in questa situazione tra i calciatori del Milan.