Milan, arriva Ferguson dal Bologna? Ecco numeri e caratteristiche (VIDEO)

Tra i tanti nomi accostati al Milan per rinforzare il centrocampo c'è anche quello di Lewis Ferguson: conosciamo meglio lo scozzese

Enrico Ianuario

"C’è l’interesse di Milan e Juventus. Il Bologna è aperto su tutto", è quanto detto da Bill McMurdo, procuratore del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Se così fosse, il calciatore scozzese potrebbe essere uno degli obiettivi dei rossoneri. In attesa di scoprire se ci sarà o meno una trattativa tra i rossoneri e i rossoblù, conosciamo meglio Ferguson.

La carriera di Ferguson — Nato ad Hamilton, in Scozia, Ferguson ha trascorso il suo periodo delle giovanili tra Mill United, Rangers e Hamilton Academical. Proprio con quest'ultima è arrivato il debutto tra i grandi nella stagione 2017-2018 prima di trasferirsi all'Aberdeen. Rimarrà lì fino al 2022 prima di essere acquistato dal Bologna.

Ruolo e caratteristiche tecniche — Ferguson è un centrocampista duttile in quanto può ricoprire diverse zone del campo. Può giocare davanti la difesa in un centrocampo a due, a tre e ricoprire il ruolo di trequartista. Tatticamente si sposerebbe con la linea di gioco di Pioli, in quanto il Milan spesso schiera un centrocampo a due o a tre ed utilizza il trequartista alle spalle della punta. Dotato di ottima fisicità, è abile nel recuperare i palloni, nei duelli aerei e anche nell'impostazione del gioco. Inoltre gode di una buona tecnica, ha ottimi tempi di inserimento e ha anche un buon tiro dalla distanza. Infine, cosa non banale, sa calciare le punizioni e i calci di rigore.

I numeri in carriera — Classe '99, in carriera ha disputato più di 200 partite tra Scozia e Italia. Nella stagione in corso, con la maglia del Bologna, ha disputato 17 partite di campionato e segnato tre gol. Con l'Aberdeen, invece, ha segnato 37 gol in 169 presenze. Mica male.

Gol e skills — Conosciamo meglio Ferguson guardando il video proposto di seguito.

Prezzo del cartellino — Il Bologna lo ha acquistato nemmeno un anno fa, dunque non sarà semplice prelevare Ferguson a prezzo di saldo. Inoltre il suo agente ha anche dichiarato che i rossoblù cercheranno di ricavare una cifra intorno ai 9 milioni di euro per una sua cessione, nonostante Transfermarkt valuti il suo cartellino poco meno della metà. Infine, un ultimo aspetto da non sottovalutare: Ferguson ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo per un altro anno. Ferguson probabilmente piace, ma non sarà affatto semplice portarlo alla corte di Pioli. Esclusiva - Tsakaleas: “Milan su Kostantelias. Ma il Paok vuole 20 milioni”

