Serie A, profondo rosso Juventus: al ‘Castellani’ finisce 4-1 per l’Empoli

Dopo la sentenza della Corte Federale d'Appello , che le ha comminato 10 punti di penalizzazione con conseguente caduta in classifica, la Juventus sprofonda anche sul campo dell' Empoli . Nel posticipo andato in scena alle 20:45 allo stadio 'Castellani', infatti, la Vecchia Signora è capitombolata malamente contro gli azzurri, già salvi e senza velleità particolari in graduatoria.

Dopo 21' il match dice già doppio vantaggio per l'Empoli, che si porta in avanti con Francesco Caputo su rigore e raddoppia con il difensore Sebastiano Luperto. Nel secondo tempo è ancora l'attaccante italiano a trovare la via del gol per la doppietta personale e a nulla serve la rete del 3-1 siglata da Federico Chiesa, anche a fronte del poker che porta la firma di Roberto Piccoli.