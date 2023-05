Calciomercato Milan – Incontro con gli agenti di Gimenez: il punto

Dopo i nomi di Daichi Kamada, che potrebbe essere un buon rinforzo sulla trequarti, e di Ruben Loftus-Cheek, che sarebbe per caratteristiche il tanto atteso sostituto naturale di Franck Kessié, il Milan avrebbe messo gli occhi su un terzo giocatore. Questa volta si parla di un attaccante, su cui il Diavolo potrebbe puntare per sostituire Divock Origi, che ha mercato soprattutto in Premier League, ma anche in Turchia.