Serie A in chiaro, Spadafora incontra l’ad di Sky: la situazione

ULTIME NEWS – Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Ministero, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha incontrato oggi l’amministratore delegato di Sky Maximo Ibarra, insieme al Direttore delle Relazioni esterne e istituzionali, Riccardo Pugnalin. Il motivo? Discutere la possibilità di vedere alcune partite della Serie A in chiaro. L’incontro si è svolto in un clima positivo e di massima collaborazione, allo scopo di individuare una soluzione pienamente condivisa tra le diverse parti e che possa soddisfare nella migliore maniera possibile, in un momento particolare per il Paese, la grande passione degli amanti dello sport.

