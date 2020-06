Profiling – Calciomercato Milan: Roca, quantità e qualità per Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe interessato a Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Lo spagnolo potrebbe diventare un nome molto interessante in casa rossonera nel caso in cui fosse ceduto Ismael Bennacer, visto i sondaggi di alcune squadre come Real Madrid e Manchester City, anche se in realtà potrebbe arrivare indipendentemente dal trasferimento dell’algerino. Di seguito la scheda di Roca.

Nome: Marc Roca

Età: 23 (nato il 26 novembre del 1996 a Vilafranca del Penedes)

Nazionalità: Spagnola

Squadra: Espanyol

Ruolo: Centrocampista

Piede preferito: Sinistro

Prezzo: 16 milioni di euro (fonte: trasfermarkt)

CARRIERA E CURIOSITÀ

Marc Roca, classe 1996, è un centrocampista di cui si parla un gran bene. Cresciuto nel settore giovanile di Barcellona ed Espanyol, ha fatto il suo esordio in Liga il 27 agosto 2016, cioè quando il tecnico Quique Sánchez Flores lo schiera dal primo minuto contro il Malaga (la partita finisce 2-2). Roca si mette subito in mostra e in quella stagione colleziona ben 25 presenze. La stagione successiva non è entusiasmante, per usare un eufemismo, mentre in quella scorsa arriva l’esplosione, con 40 presenze tra Liga e Copa del Rey. Il 21 aprile 2019 arriva anche la sua prima rete da professionista contro il Levante.

In Nazionale, convocato dall’ Under 19 e dall’Under 21 spagnola, con quest’ultima ha vinto la scorsa l’estate scorsa l’Europeo di Categoria che si è disputato in Italia e a San Marino. Roca è stato determinante nel centrocampo spagnolo insieme a Fabian Ruiz del Napoli e Dani Ceballos dell’Arsenal in prestito dal Real Madrid. Ha segnato anche un gol determinante contro la Francia in semifinale.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA PER LE CARATTERISTICHE