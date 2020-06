Serie A in chiaro, Spadafora: “Ancora nessun accordo, però…”

ULTIME NEWS – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha fornito gli ultimi aggiornamenti Inn merito alla trasmissione in chiaro della Serie A. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘FanPage’: “Non abbiamo ancora chiuso alcun accordo, ma abbiamo raccolto diverse disponibilità e sono in corso contatti anche con Mediaset ed altre realtà televisive. Speriamo di riuscire a mettere tutti d’accordo nei prossimi giorni, rispettando i sacrosanti diritti degli abbonati, ma offrendo a tutti gli italiani delle immagini di sport in queste settimane complesse. Visto che gli eventi sono a porte chiuse, non sarebbe giusto permettere agli spettatori di vedere un paio di partite? Dobbiamo farlo per evitare assembramenti, anche se ci sono diritti acquisiti che non dobbiamo prevaricare”.

