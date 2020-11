Serie A: il Milan ha grande entusiasmo, ma c’è un problema | News

Ultime Notizie Milan News: riparte la Serie A

MILAN NEWS – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, si sofferma sulla ripresa della Serie A. Il Milan attualmente è al primo posto in classifica, ma in tanti si chiedono se riuscirà a reggere anche nel prossimo ciclo di partite.

Il quotidiano sottolinea come il Milan abbia grande entusiasmo e con ogni probabilità non soffrirà neanche l'assenza di Stefano Pioli, colpito dal coronavirus. Il tutto grazie soprattutto a Zlatan ibrahimovic, che è il vero leader tecnico ed emotivo di questa squadra. Il problema dei rossoneri è rappresentato dalle sostituzioni: a differenza delle altre pretendenti allo scudetto, il tecnico ha meno ricambi di qualità.