Napoli-Milan, le probabili formazioni: le scelte di Gattuso e Pioli | News

Napoli-Milan formazioni: le scelte di Gattuso e Pioli

NAPOLI MILAN FORMAZIONI – Manca poco ormai a Napoli-Milan, gara che si giocherà domani sera al San Paolo. La Gazzetta dello Sport, come di consueto, ha pubblicato le probabili formazioni delle due squadri.

Sul fronte Milan sembrano esserci pochi dubbi. In panchina ci sarà Daniele Bonera, considerando che Stefano Pioli e il suo vice Murelli sono risultati positivi al coronavirus. In porta Gianluigi Donnarumma, con Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli e Theo Hernandenz. In mediana Franck Kessie e Ismael Bennacer, con Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers sulla trequarti. In avanti, ovviamente Zlatan Ibrahimovic. Torna dunque dal primo minuto l’attaccante croato, complice anche l’infortunio di Rafael Leao in nazionale.

FORMAZIONE MILAN: (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Passiamo al Napoli di Gennaro Gattuso. In porta Meret, considerando l’infortunio di Ospina con la nazionale colombiana. In difesa spazio a Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo, insieme a Fabian Ruiz e l’ex rossonero Tiemoue Bakayoko potrebbe esserci Eljif Elmas, in vantaggio su Zielinski. In attacco, con Victor Osimhen infortunato, spazio a Dries Mertens e Lorenzo Insigne, in forma strepitosa dopo le partite giocate con la Nazionale di Mancini. Il dubbio è sulla destra: Matteo Politano sembra essere in vantaggio su Lozano.

FORMAZIONE NAPOLI : (4-3-3) Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Politano, Mertens, Insigne.

