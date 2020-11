Calciomercato Milan – Caccia a due bomber dell’Ajax. Le ultime | News

Calciomercato Milan: nel mirino due talenti dell’Ajax

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Uno degli obiettivi di mercato del Milan, che sia nella sessione invernale o in quella estiva, è quello di acquistare un attaccante. Zlatan Ibrahimovic sta facendo benissimo, ma è chiaro che non è eterno e non si può pensare che possa giocarle tutte con la stessa intensità. L’ideale, dunque, sarebbe quella di acquistare un centravanti che possa crescere con tranquillità per poi esplodere quando lo svedese deciderà di dire basta al calcio giocato.

Secondo quanto scrive calciomercato.it, Maldini e Massara stanno monitorando con molta attenzione due giocatori. Il primo è Danilo Pereira da Silva. Classe 1999, l’attaccante è un giocatore dell’Ajax in prestito al Twente. In questa stagione, nel campionato olandese, Pereira ha segnato la bellezza di 8 gol in 8 partite e totalizzato quattro assist in 647 minuti. Centravanti dunque con un grande fiuto del gol, che può migliorare nel corso degli anni.

L’altro profilo seguito è quello di Lassina Traore. Classe 2001 del Burkina Faso, è cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax. E’ più giovane rispetto a Pereira, ma ha già dimostrato di essere pronto. In questa stagione con i lancieri ha segnato 7 gol e totalizzato 7 assist in 13 presenze, e tra l’altro ha realizzato una marcatura anche in Champions League contro l’Atalanta.

Insomma, entrambi rispondono perfettamente alla linea Elliott. Giovani di talento e di prospettiva che però possono dare il loro contributo già nel presente. Vedremo cosa succederà, anche se c’è da sottolineare come quella dell’Ajax sia una bottega molto cara. Maldini e Massa studiano le prossime mosse. Calciomercato Milan: futuro sempre più incerto per un obiettivo rossonero. VAI ALLA NOTIZIA>>>