Serie A, il coordinatore dei medici: “Prossimo turno a rischio? Vi spiego”

La Serie A a rischio?

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Gianni Nanni, coordinatore dei medici in Serie A, ha parlato del possibile rischio stop del campionato causa Covid. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Secondo me la prossima giornata non è a rischio. Bisognerà solo decidere su Genoa-Torino, a meno che non spuntino nuovi casi dai test del Napoli o di altre squadre. Non mi aspettavo comunque un dato così importante, 14 casi nel gruppo squadra del Genoa sono veramente tanti. Bisognerebbe aver vissuto lo spogliatoio in questi giorni per capire cosa è successo. Conosco il medico del Genoa, è molto scrupoloso”.

