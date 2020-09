Milan, Elliott cancella Leonardo

Paqueta dal Milan al Lione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo i vari tentativi da parte del Milan di cedere Lucas Paqueta già a gennaio scorso arriva la svolta: il brasiliano ha lasciato oggi Milanello destinazione Lione, dove domani svolgerà le visite mediche. Una partenza quasi scontata dopo le esclusioni ripetute da parte di Stefano Pioli, che ormai non lo riteneva più parte del progetto. Dopo sei mesi iniziali da protagonista assoluto, l’ex Flamengo è entrato in un circolo vizioso dal quale non è riuscito più ad uscire. Prima le incomprensioni con Marco Giampaolo, poi le scelte tecniche di Pioli hanno fatto sì che l’avventura del classe 1997 finisse nel peggiore dei modi.

Elliott volta pagina

Paqueta è stato un acquisto fortemente voluto da Leonardo. Un giocatore potenzialmente fenomenale, ma che ha ampiamente deluso le attese nei suoi confronti. Ma c’è una curiosità da notare che riguarda proprio l’attuale dirigente del Paris-Saint Germain. La cessione del numero 39 mette la parola fine al lavoro dell’ex direttore sportivo rossonero, con Elliott che ha deciso di cambiare drasticamente pagina. Oltre al centrocampista, non si può non ricordare l’altro grande acquisto del gennaio 2019, quello Krzysztof Piatek che ha emulato le gesta del suo collega. Exploit pazzesco da fino a giugno dello scorso anno, prima di perdersi in una spirale negativa senza fine.

Higuain e Caldara

Ma non solo le illusioni Piatek e Paqueta, perché Leonardo andò a pescare dalla Juventus Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, nell’ambito di uno scambio con Leonardo Bonucci. Un’operazione considerata un capolavoro soltanto dal punto di vista teorico, perché i due hanno fatto malissimo. L’argentino, partito bene, si è perso mentalmente dopo un rigore sbagliato contro la sua ex squadra, il secondo non ha praticamente mai visto il campo causa infortunio. Morale della favola, il mercato di Leonardo finisce così, tra speranze sfumate e giocatore ormai approdati altrove. Elliott ha deciso di svoltare, adesso non c’è più spazio per guardare al passato.

