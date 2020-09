Calciomercato Milan – Paqueta: domani visite mediche con il Lione

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN –

Il Milan ha raggiunto un accordo con il Lione per il trasferimento di Lucas Paqueta in Francia. Come viene scritto dai colleghi dell’Equipe, il brasiliano – che ha già raggiunto un accordo da diversi giorni con il club transalpino – sbarcherà questa sera in Francia e sosterrà nella giornata di domani le visite mediche. Il tecnico Rudi Garcia spera di poter schierare il calciatore brasiliano già nella partita contro il Marsiglia, in programma domenica prossima.

SPADAFORA: “SOSPENSIONE SERIE A? LE ULTIME”>>>