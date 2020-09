ULTIME NOTIZIE SERIE A – Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della possibile sospensione della Serie A dopo i tanti positivi nel Genoa accertati nella giornata di ieri. Ecco le sue parole all’ingresso a Montecitorio riportate dall’ANSA: “Focolaio Genoa? Questo mi preoccupa molto. Sentirò il presidente Dal Pino e Gravina. Sospensione della Serie A? “Non credo che siamo ancora in queste condizioni“.

