Calciomercato Milan – Di Marzio: “Paquetà-Lione, è fatta!”

PAQUETA’ AL LIONE!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Gianluca Di Marzio Lucas Paquetà è stato ceduto a titolo definitivo all’Olympique Lione. Ancora da rivelare le cifre dell’operazione, ma il brasiliano ha già salutato i compagni di squadra e svuotato l’armadietto per partire alla volta del Francia in compagnia di suo padre. Termina dopo un anno e mezzo dunque l’avventura in rossonero di Lucas Paquetà. La trattativa ve l’avevamo raccontata nelle scorse settimane in esclusiva e ora Paquetà si può dire quasi certamente un nuovo calciatore del Lione. Paquetà guadagnerà 2,5 milioni e firmerà un contratto fino al 2025.

