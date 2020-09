PM – Hauge atterra a Malpensa: domani mattina le visite mediche

HAUGE AL MILAN! IL PROGRAMMA

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan è ormai ad un passo da Jens Petter Hauge, talento norvegese del Bodo/Glimt, visionato nelle scorse settimane e visto da molto vicino la scorsa settimana a San Siro. Subito dopo che la gara era terminata si è diffusa la voce di un forte interessamento dei rossoneri per il ragazzo, visto il colloquio con Paolo Maldini nella zona degli spogliatoi. E così il Milan ha fiutato il colpo e ha affondato in pochi giorni, sbaragliando la concorrenza del Manchester United, allenato dal connazionale di Hauge Ole Gunnar Solskjaer.

Come appreso dalla nostra redazione, Hauge atterrerà nel pomeriggio a Malpensa (orario intorno alle 16.30), per poi recarsi in hotel a Milano. Nella mattinata di domani sosterrà le visite mediche alla Clinica La Madonnina, completando poi il consueto iter burocratico con l’idoneità sportiva al Centro Ambrosiano. Infine, Hauge si recherà a Casa Milan dove firmerà il suo nuovo contratto fino al 2025.

