Hauge: “Il Milan un passo che sentivo di fare. Ibra? Sarà emozionante”

HAUGE, PAROLE DA ROSSONERO!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Jens Petter Hauge ha lasciato questa mattina la Norvegia per atterrare a Milano e firmare col Milan il suo nuovo contratto. Il classe 1999 prima di imbarcarsi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla emittente locale TV 2 Sporten.

“Il Milan è un grande club, è un passo che sentivo di essere pronto a fare. Ringrazio il Bodo Glimt per la collaborazione. Giocare con Ibrahimovic? Sarà emozionante”, le prime parole del norvegese. Atteso in Italia in giornata per visite mediche e firma sul suo nuovo contratto col Milan.

MILAN, C’E’ IL PIANO PER CHIESA!