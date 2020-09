Calciomercato Milan – Chiesa, c’è il piano! Intanto arriva Hauge

CHIESA, IL PIANO DEL MILAN

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, il Milan avrebbe in mente un piano per tentare di portare Federico Chiesa in rossonero. L’esterno della Fiorentina, non intenzionato a rinnovare il proprio contratto coi viola in scadenza nel 2021, avrebbe voglia di cambiare aria, in virtù anche del suo accordo con il presidente Rocco Commisso siglato un anno fa. Alla giusta offerta Federico può partire, questo era il patto tra le parti. Sì, ma quale sarebbe la giusta offerta?

I 60 milioni che il patron della Fiorentina ha chiesto fino ad oggi sembrano solo un miraggio, dal momento che il giocatore non vuole andare all’estero ma restare in Italia e nessun club pare intenzionato a sborsare una cifra simile. Ecco, infatti, che il comportamento di Commisso nelle ultime settimane è cambiato e sembra aver aperto alla sua cessione abbassando le pretese. La Juventus, ad oggi, è bloccata dalle uscite. Se Douglas Costa non lascerà la Continassa allora i bianconeri non potranno tentare l’affondo. Ad oggi non sono pervenute offerte importanti per il brasiliano ex Bayern Monaco.

Così avanza l’ipotesi Milan. Per i rossoneri sarà decisivo l’ingresso in Europa League tra qualche giorno. Nel caso in cui i rossoneri dovessero accedere alla fase a gironi eliminando il Rio Ave, allora si tenterebbe l’ultimo assalto al figlio d’arte sul modello della trattativa che ha portato in via Aldo Rossi Sandro Tonali. Un prestito oneroso con un diritto di riscatto ed eventuali bonus da aggiungere. Insomma, la Fiorentina non può tirare troppo la corda, consapevole che la cifra del cartellino di Chiesa si abbassa ogni giorno che passa. Il contratto scade nel 2022 e la famiglia Chiesa potrebbe presto indispettirsi qualora il club viola non rispettasse i patti presi in passato.

Intanto, i rossoneri piazzano il colpo Jens Petter Hauge. Per il norvegese è tutto fatto, con un investimento di circa 4 milioni. Visto da vicino alcuni giorni fa contro il Bodo/Glimt, Hauge sarà presto a Milano – forse già oggi – per sostenere le visite mediche col Milan.

