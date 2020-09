Calciomercato Milan – Piace Tomiyasu: la risposta di Bigon

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Spunta l’interesse del Milan per il difensore del Bologna Takehiro Tomiyasu. L’indiscrezione arriva da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24. I rossoneri, com’è noto, sono alla ricerca di un difensore centrale, e il calciatore giapponese potrebbe essere un buon rinforzo, anche in prospettiva vista l’età.

Tomiyasu è un classe 1998, jolly difensivo perché può coprire tutti i ruoli della difesa. Almeno così ha fatto in questi anni al Bologna con Mihajlovic. È ambidestro, quindi può giocare indifferentemente a destra e sinistra, da terzino e da centrale. Sarebbe un gran colpo per i rossoneri.

Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha chiesto direttamente a Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna. “Resisterete per eventuali offerte per Tomiyasu? So che piace al Milan”, questa la domanda del giornalista. E la risposta del dirigente: “Non vogliamo venderlo, ma se dovessero arrivare offerte clamorose siamo obbligati a prenderla in considerazione. Ci sono da fare anche valutazioni tecniche, vedremo”.

