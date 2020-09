Calciomercato – Romano: “Le ultime novità Milan-Hauge”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Jens Petter Hauge ha impressionato giovedì scorso a San Siro nel match tra il suo Bodo/Glimt e il Milan. L’esterno offensivo classe 1999 si è messo in mostra con grandi giocate, e soprattutto con un assist e un gol nel 3-2 finale. Ora pare sia finito nel mirino del Milan, come possibile rinforzo low-cost per l’attacco.

Poco fa Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha pubblicato un aggiornamento su Twitter: “Gli agenti di Milan e Jens-Petter Hauge sono stati oggi in contatto diretto. Il Milan è “fiducioso” di firmare con il Bodø l’ala norvegese con contratto a tempo indeterminato: arriverà immediatamente e non resterà al Bodø fino a gennaio. Hauge ha voglia di unirsi al Milan”.

L’unica remora del Milan è relativa alle priorità: serve subito un difensore centrale e dunque si sta valutando se investire soldi in altri settori del campo. Il costo del cartellino di Hauge è tutt’altro che proibitivo: si parla di 4-5 milioni di euro. Cifra che comunque potrebbe essere ulteriormente ridotta, visto che parliamo di un club norvegese e che dunque non può forzare troppo la mano.

