Calciomercato Milan – Hauge, affare fatto: cifre e dettagli

MILAN-HAUGE, AFFARE FATTO!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport è tutto fatto tra il Milan e il Bodo/Glimt per il talento norvegese Jens Petter Hauge. Il classe 1999, 14 gol e 9 assist in 17 gare di campionato in questa stagione, ha raggiunto un accordo coi rossoneri ed è atteso ad ore a Milano per sostenere le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Il norvegese ha lasciato la Scandinavia in mattinata molto presto ed è in questo momento in volo per approdare in Italia. Queste le sue parole rilasciate all’emittente locale TV 2 Sporten.

L’investimento da parte del club di via Aldo Rossi sarà di circa 4 milioni più bonus, con Hauge che ha spinto molto per arrivare in rossonero fin da subito. Il ragazzo, infatti, dovrebbe subito aggregarsi al gruppo di Pioli e non restare in Norvegia per terminare la stagione come ipotizzato nei giorni scorsi.

