Calciomercato Milan – Interesse per Tomiyasu e Dalot: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Aggiornamenti dell’ultim’ora da Gianluca Di Marzio che, intervenuto su Sky Sport ha parlato di due nuovi obiettivi per il Milan in difesa. Tomiyasu del Bologna (difensore centrale e terzino) e Diogo Dalot del Manchester United (terzino destro portoghese).

“Se il Milan cederà Paquetà al Lione (contatti in corso), farà un investimento per il difensore centrale. La priorità è Fofana, ma c’è anche Tomiyasu. Bigon – riferisce Di Marzio – non ha escluso una sua partenza, perché sa che c’è il Milan”.

E attenzione al ruolo di terzino destro, con Conti e Calabria che potrebbero essere in bilico: “Offerta al Manchester United per Diogo Dalot (classe 1999), terzino destro portoghese. Lo United ha rifiutato l’offerta in prestito, ma attenzione che il Milan vuole riprovarci. E’ uno dei giocatori portoghesi più importanti”.

