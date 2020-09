PM – Calciomercato Milan: Paquetà al Lione? Operazione fattibile

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile trasferimento di Lucas Paquetà all’Olympique Lione, club francese arrivato in semifinale dell’ultima edizione di Champions League. Il brasiliano continua ad allenarsi con impegno a Milanello e a prendere parte alle amichevoli pre campionato, ma è chiaro che per la società il numero 39 continui a restare sul mercato e qualora dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore potrà partire.

Ad oggi, secondo quanto risulta alla nostra redazione, non è giunta a Casa Milan un’offerta da parte del club francese che soddisfi appieno la richiesta rossonera. Il brasiliano è a bilancio per 22 milioni e il Lione avrebbe offerto più o meno questa cifra. Tuttavia, il Milan lascerà andare Paquetà solamente per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni in modo da mettere a bilancio una piccola plusvalenza. E il Lione presto potrebbe alzare la somma offerta. Sì, perché il club francese è alle prese con due possibili importanti cessioni che riguardano Memphis Depay, richiesto fortemente dal Barcellona di Koeman, e Houssem Aouar sul quale è forte il pressing dell’Arsenal.

Insomma, non appena il Lione annuncerà una o entrambe le cessioni, ecco che allora avrà la liquidità economica per poter spingere sull’acceleratore e puntare forte su Paquetà che ad oggi rimane uno dei pochi giocatori in uscita dal Milan.

