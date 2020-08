Calciomercato Milan – Cessione Paqueta? Cifre ed impatto a bilancio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lo straordinario rendimento avuto dal Milan nel girone di ritorno non è bastato per rilanciare il talento di Lucas Paqueta. Il trequartista brasiliano è apparso in grande difficoltà per tutto l’arco della stagione, finendo ai margini della rosa rossonera sia con Marco Giampaolo sia con Stefano Pioli. Le difficoltà di adattamento al calcio italiano spingono il Milan verso l’ipotesi cessione, ma per far partire Paqueta la dirigenza deve prima far quadrare i conti.

Dando un’occhiata al bilancio, infatti, si evince come l’ex Flamengo sia uno dei calciatori più “pesanti” per le casse rossonere. Piazzare Paqueta non è semplice, soprattutto se si considera il suo valore netto. Al 31 agosto 2020, infatti, il brasiliano sarà iscritto a bilancio per € 22.037.037: scendere al di sotto di questa cifra, in sede di trattative, farebbe registrare una pericolosa minusvalenza.

La cessione di Paqueta permetterebbe inoltre al Milan di sgravarsi di costi importanti. Dalla somma di quota di ammortamento annuo (€ 6.481.482) e stipendio lordo (€ 2.187.500), il brasiliano risulta il secondo giocatore più costoso della rosa dopo Gigio Donnarumma. Venderlo garantirebbe al Milan un risparmio complessivo di circa 9 milioni di euro, ai quali andrebbero aggiunti i soldi incassati per il suo cartellino. Resta un grande ma: chi è disposto a versare queste cifre per un talento in ombra? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>