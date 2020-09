Calciomercato – Paqueta nel mirino del Lione: ecco quanto chiede il Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da SportMediaset, il Lione ha messo nel mirino Lucas Paqueta del Milan. Ecco cosa ha dichiarato il giornalista Claudio Raimondi.

“Paqueta è nel mirino del Lione nonostante le smentite del presidente francese Aulas. L’interesse c’è ma le cifre non sono consone all’operazione: il Lione sta trattando il brasiliano per una cifra intorno ai 20-22 milioni di euro mentre il Milan ne chiede 30, visto che lo ha pagato 35 + 3 di bonus e non vuole fare una minusvalenza”, le sue parole.

