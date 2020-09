Il Presidente del Lione smentisce L’Equipe su Paquetà

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Lucas Paquetà non rientra nei piani del Milan, e in questi ultimi giorni è stato accostato al Lione. In particolare L’Equipe oggi ha rilanciato una notizia: “Paquetà è la priorità del Lione”. Ma il Presidente del Lione, Jean Michel Aulas, ha scritto subito un tweet contro questa indiscrezione: “Che informazioni false e imprecise ed è triste vedere tutte queste improbabilità dalla parte di L’Equipe”.

Il rendimento di Paquetà in questo anno e mezzo in rossonero non è stato affatto positivo, se non in rari frangenti. La cessione è più che una possibilità. Ma il Lione è interessato o no? I colleghi francesi insistono, ma il presidente del club smentisce categoricamente. Anzi, dal tweet appare anche abbastanza alterato dell’accostamento.

Ricordiamo che Paquetà ad ottobre 2018, quasi un anno fa, Leonardo raggiunse l’accordo per l’acquisto del fantasista brasiliano dal Flamengo, poi ufficializzato a gennaio 2019 per 35 milioni di euro. Attualmente il trequartista brasiliano classe 1997 per circa 22 milioni, dunque per non fare una minusvalenza la richiesta del club rossonero parte almeno dai 25 milioni di euro.

L’intenzione sarebbe quella di arrivare almeno a 30, se non addirittura a 35. Ma vista la situazione, Paquetà rischia di essere venduto per molto meno, se non addirittura solo in prestito. Quel che è certo è che non rientra nei piani di Pioli, dunque una sua permanenza sarebbe un “peso” (anche e soprattutto economico) per i rossoneri.

