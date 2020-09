Milan, ufficiale Tonali: cifre e dettagli dell’operazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Sandro Tonali è un nuovo giocatore rossonero. L’ufficialità è arrivata questa sera, dopo una lunga giornata interamente dedicata al centrocampista classe 2000. Prima ha effettuato le visite mediche alla clinica milanese La Madonnina e, una volta ottenuta l’idoneità, si è diretto a Casa Milan per le foto e soprattutto la firma al nuovo contratto.

Tonali è il colpo di Paolo Maldini, tanto voluto e studiato dal direttore tecnico rossonero. Non ha faticato molto a convincerlo a vestire la maglia milanista, visto il suo amore per i colori rossoneri sin da piccolo, però Maldini è stato bravo a trovare la formula giusta per convincere il Presidente Massimo Cellino a cederlo. A tal proposito, ecco cifre e dettagli dell’operazione che lo ha portato dal Brescia al Milan.

Secondo le indiscrezioni di queste settimane, confermate nel corso di queste ultime ore, le cifre sono le seguenti. Il Milan pagherà 10 milioni di prestito oneroso, altri 15 milioni per l’eventuale diritto di riscatto e altri potenziali 10 milioni di bonus. Per un totale di 35 milioni di euro bonus compresi: è questo il costo di Tonali per il Milan. Inoltre il Brescia avrà il 10% sulla futura rivendita (legata alla plusvalenza che il Milan eventalmente farà oltre i 35 milioni di euro).

Di seguito anche cifre e dettagli per quanto riguarda il contratto che Tonali ha firmato con il Milan: accordo quinquennale, fino al giugno 2025.

Il centrocampista classe 2000 guadagnerà 2 milioni di euro netti a stagione più eventuali bonus (si era parlato di 2,2 milioni, ma al momento pare siano 2 i milioni che percepirà). Ricordiamo che Tonali al Brescia aveva rinnovato la scorsa estate per 600 mila euro netti l’anno.

