VIDEO – Amichevole Milan-Vicenza 5-1: gol e highlights

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo aver battuto il Novara (4-2) e il Monza (4-1) il Milan si impone anche nel terzo match amichevole. Milan-Vicenza finisce 5-1, in gol Castillejo (doppietta), Colombo, Stanga e Brahim Diaz: ecco il video (in alto) con gli highlights e i gol del match.

VIDEO MILAN VICENZA – Il racconto del match dal sito ufficiale milanista: “I rossoneri cercano subito i ritmi alti e mettono presto all’angolo il Vicenza. Tante occasioni per il Milan, fin da subito: al 5′ Colombo scalda i guantoni di Pizzignacco con un sinistro dentro l’area. Poi è Duarte di testa, su corner di Çalhanoğlu, a chiamare di nuovo all’intervento il portiere ospite.

Il vantaggio del Milan arriva all’11’ con Castillejo che, di destro su assist di Hakan, calcia sul secondo palo e trova l’1-0. Raddoppio al 22′ con Lorenzo Colombo che, su azione di corner, riceve palla, se la aggiusta sul sinistro e gira in rete. Tris alla mezz’ora ancora con Castillejo, bravo ad addomesticare di destro il cross di Theo Hernández e a scaricare in rete di sinistro.

Michelis, titolare in difesa al fianco di Duarte, sfiora il quarto gol al 44′ con un colpo di testa che Pizzignacco para con il volto. Dopo diversi cambi e un paio di occasioni per Paquetá a inizio ripresa, il Vicenza al 55′ accorcia le distanze con Guerra: sinistro deviato che non lascia spazio ad Antonio Donnarumma. Dopo la rete ospita, ci provano in ordine Laxalt da fuori e Daniel Maldini, senza esito.

Traversa di Pontisso al 28′ e, subito dopo, 4-1 Milan e primo gol rossonero di Brahim Díaz dopo una bella combinazione con Paquetá. Lo stesso Brahim Díaz si rende protagonista dell’assist del 5-1 nel recupero per il gran colpo di testa di Stanga.

IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G. (1’st Donnarumma A.); Calabria (1’st Kaluku), Michelis (34’st Stanga), Duarte (23’st Bellodi), Hernández (1’st Laxalt); Krunić (16’st Kessie), Bennacer (16’st Pobega); Castillejo (1’st Paquetá), Çalhanoğlu (1’st Brahim Díaz), Maldini; Colombo (16’st Roback). A disp.: Moleri. All.: Pioli

Vicenza (4-4-2): Pizzignacco (1’st Grandi); Bruscagin (35’st Fantoni), Padella (18’st Tronchin), Ierardi (1’st Cappelletti), Beruatto (1’st Barlocco); Zarpellon (1’st Vandeputte), Rigoni (1’st Pontisso), Scoppa (1’st Cinelli), Nalini (1’st Giacomelli); Marotta (1’st Gori), Meggiorini (37′ Guerra) (33’st Ouro). All.: Di Carlo

Arbitro: Di Graci di Como

Gol: 11′ Castillejo (M), 22′ Colombo (M), 30′ Castillejo (M), 11’st Guerra (V), 30’st Brahim Díaz, 47’st Stanga (M).

