Milan, chi è Tatarusanu? Esperienza e affidabilità alle spalle di Gigio

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha finalmente il suo vice Donnarumma. Si tratta di Ciprian Tatarusanu (classe 1986) e sarà il terzo secondo portiere che il classe 1999 rossonero avrà nelle ultime due stagioni. E tutti i profili con cui ha lavorato Gigio sono all’insegna dell’esperienza internazionale e dal sicuro affidamento.

Nessun rischio, dunque. Dopo Pepe Reina e Asmir Begovic, il Milan pesca ancora dalla lista dei portieri veterani e che sanno certamente il fatto loro. Nel caso specifico di Tatarusanu, il club rossonero riporta in Italia un portiere che conosce già la nostra lingua, il nostro campionato e saprà certamente ambientarsi in poco tempo.

Il portiere romeno, dopo la lunga militanza in Romania, ha giocato 3 stagioni con la maglia della Fiorentina dal 2014 al 2017, salvo poi andare in Francia, dove ha indossato per due anni la maglia del Nantes da titolare, mentre lo scorso anno ha fatto il dodicesimo al Lione. Ora la chiamata di un grande club come il Milan che gli ha messo sul piatto un invitante triennale difficilmente rifiutabile.

Esperienza e affidabilità. Il Milan prosegue ancora su questa linea e Tatarusanu spera di ripagare al meglio la fiducia dei rossoneri quando verrà chiamato in causa.

