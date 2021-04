Serie A, i precedenti di Calvarese con il Milan. Il bilancio è positivo | News

Sarà l'arbitro Giampaolo Calvarese a dirigere Milan-Genoa, gara valida per la trentunesima giornata di Serie A. I precedenti

Come vi abbiamo scritto qualche ora fa, sarà Giampaolo Calvarese a dirigere Milan-Genoa. La gara, che si disputerà domenica a San Siro, è valida per la trentunesima giornata di Serie A. L'arbitro avrà come assistenti la coppia Vivenzi– Lo Cicero, come addetti al VAR Chiffi e Valeriani, mentre il quarto uomo sarà Abbattista. La speranza è che domenica parli solo il campo, visto le tante polemiche del turno precedente dopo l'espulsione di Ibrahimovic.