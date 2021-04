Calciomercato Milan – Ecco chi è Walz, il gioiello del Borussia | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: i rossoneri sarebbero vicini a Vasco Walz del Borussia Dortmund. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan pensa con costanza al calciomercato. L'obiettivo è quello ovviamente di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, ma non solo. La volontà della proprietà, infatti, è quella di ingaggiare giovani di qualità per accrescere il valore patrimoniale della società. Tra questi ci sarebbe Vasco Walz, centrocampista classe 2004 del Borussia Dortmund. Scopriamo chi è.

Chi è Vasco Walz

Vasco Walz, nato nel 2004, è un centrocampista. E' nato in Germania, ma la mamma ha origini italiane. Il nome pare sia stato scelto proprio dalla madre, che sarebbe una fan del cantante Vasco Rossi.

Carriera

Walz arriva dal Karlsruhe al Borussia Dortmund nel 2019. Il club tedesco lo inserisce nella Under 17 che disputa il campionato Bundesliga West. Dopo un ottima prima stagione, Walz diventa il capitano della squadra e si guadagna la convocazione con l'Under 17 della Germania.

Ruolo

Stiamo parlando di centrocampista centrale, che può giocare anche come mezzala sinistra e destra in un centrocampo a tre. Ovviamente stiamo parlando di un calciatore di soli 16 anni, quindi c'è tutto il tempo di formarlo e di provarlo anche in altri ruoli.

Caratteristiche

Come detto Walz ha dei piedi buoni per fare il regista davanti alla difesa . Per certi versi ricorda Bennacer del Milan. A parlane anche Sebastian Geppert, suo vecchio allenatore: "Vasco è uno dei giovani che è migliorato di più". Insomma, le potenzialità per poter diventare un grande giocatore ci sono tutte.

Formula dell'operazione

Walz è uno dei nomi scoperti da Geoffrey Moncada e il suo staff. Il tedesco è in scadenza nel giugno 2021, quindi non ci sarebbe alcun problema per il Milan a ingaggiarlo a costo zero. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan pensa a un talento belga.