Calciomercato Milan – Che sfida per un talento classe 2000 | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara sarebbero interessati a un grande talento belga, classe 2000. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan inizia a pensare seriamente al calciomercato. La qualificazione o meno in Champions League sarà determinante a fini delle strategie di Maldini e Massara. In generale, però, l'obiettivo è sempre lo stesso: alternare giocatori di esperienza a giovani emergenti, che però possono essere subito utili a Stefano Pioli.

A tal proposito, il Milan sarebbe molto interessato a Charles De Ketelaere. Classe 2000, è considerato uno dei talenti più luminosi del calcio belga. Stiamo parlando di un trequartista, che però può giocare anche come ala sinistra e come seconda punta. Molto abile negli inserimenti, quest'anno con il Bruges ha totalizzato 31 partite, segnando 2 gol e realizzando 4 assist.

A molti in Belgio ricorda Hans Vanaken, centrocampista sempre del Bruges. Il contratto è in scadenza nel 2023 e valutazione, secondo transfermarkt.it, è di 16 milioni di euro. Una cifra importante, ma neanche impossibile per un club come il Milan, che come detto, è sempre attento ai giovani. C'è da dire, però, che secondo quando scritto da calciomercato.com, su De Ketelaere c'è anche il forte interesse dell'Atalanta, che in questo momento sarebbe in pole position.

Un altro talento belga seguito dal Milan è Yari Verschaeren, centrocampista dell'Anderlecht. In una nostra esclusiva, l'ex calciatore Dieter Van Thornout, ci ha spiegato le caratteristiche del giocatore: "E' devastante negli spazi stretti. È un giocatore dai piedi buoni e veloci, con un’ottima visione di gioco e un gran tiro, soprattutto da fuori area. Se non subisce troppi infortuni ha il futuro garantito. Pronto per il Milan? Perché no. Se i rossoneri hanno la possibilità di acquistare un giocatore con queste qualità, devono farlo. Yari è giovane e fare un investimento su di lui sarebbe interessante per il Milan". Vedremo cosa succederà, ma Maldini e Massara sono vigili, in attesa di sferrare il colpo. Intanto, sempre a proposito del calciomercato del Milan: la Juventus è su Donnarumma.