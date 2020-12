Serie A, i migliori assistmen del campionato: Calhanoglu primo / News

Serie A, Calhanoglu il miglior assistman

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Contro ogni aspettativa il 2020 del Milan è stato un anno a dir poco straordinario. Oltre agli acquisti super del mercato di gennaio Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers, molti dei giocatori già presenti in rossa hanno fatto un passo avanti significativo. E’ il caso di Hakan Calhanoglu, spesso fischiato e criticato dai tifosi per le scarse prestazioni messe in campo. Dal post-lockdown in poi, il turco ha preso per mano la squadra da trequartista, sua posizione preferita da sempre. Da questo momento in poi una serie di assist notevole, 15 per la precisione, che lo rendono il miglior assistman della Serie A nell’anno solare. Dietro di lui Alexis Sanchez a 12. Ecco la classifica completa:

