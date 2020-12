Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: accordo a un passo | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il rinnovo di Calhanoglu

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – E’ da diverse settimane che tiene banco in casa rossonera il rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il turco continua a fornire grandi prestazioni, ma ricordiamo che il suo contratto con il Milan è in scadenza nel giugno 2021.

Il Milan sembra aver accelerato nelle ultime ore, anche perchè Calhanoglu diventa sempre più appetibile per altri club come ad esempio la Juventus, il Manchester United e il Psg. Le parti in passato sembravano essere molto distanti, ma, secondo quanto riferito da todofichajes.com, l’accordo invece è molto vicino. Negli ultimi giorni, infatti, ci sono stati dei contatti costanti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del calciatore, e dunque è probabile che la firmi arrivi nelle prossime settimane.

Queste notizie combaciano perfettamente con le parole di Stefano Pioli, che, al termine di Milan-Lazio, ha parlato così dell’ex Bayer Leverkusen: “Rinnovo Calhanoglu? Non penso che ci siano problemi. Calha sta benissimo con noi e col club. Sono sicuro che la sua volontà sia quello di rimanere, poi c’è una trattativa. Club, area tecnica, io e il giocatore vogliamo la stessa cosa, ha raggiunto livelli importanti e può ancora crescere. Un giocatore su cui puntare”.

Insomma, il Milan sta costruendo un gruppo solido, compatto, destinato a durare anche nelle prossime stagioni. Calhanoglu è uno dei leader tecnici di questa squadra, e con il passare delle partite diventa sempre più importante. Con Pioli ha raggiunto la piena maturità, e dunque il tecnico non vuole assolutamente farne a meno. Ci sono ancora diversi dettagli da sistemare, ma la storia d'amore tra il Milan e Calhanoglu è destinata a continuare.