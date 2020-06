Serie A – Ecco quando dovrebbe iniziare il prossimo campionato

ULTIME NEWS – Quest’oggi, come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, è in programma il consiglio della Lega di Serie A, durante il quale si parlerà soprattutto della prossima stagione e di quando potrà partire.

Il nuovo campionato, quello 2020/2021, dovrebbe iniziare nel week end del 12-13 settembre.

Sul fronte mercato, il Milan, dopo aver chiuso per Pierre Kalulu, sta prendendo sull'acceleratore anche per avere Denzel Dumfries. C'è l'offerta al PSV.

