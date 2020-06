Calciomercato Milan – Ecco l’offerta al PSV per Dumfries

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, resta viva per il Milan la pista che porta a Denzel Dumfires del PSV. Se a sinistra Theo Hernandez spadroneggia (i rossoneri cercheranno un suo alter ego), a destra, oltre a Pierre Kalulu in arrivo oggi a Milano, ai rossoneri piace sempre il capitano della squadra di Eindhoven. Il costo è di almeno 20 milioni, una cifra giudicata alta dalla dirigenza rossonera che tenterà di limarla verso il basso, offrendo 17 milioni più 3 di bonus. Il tutto in attesa che si ratifichi l’accordo tra Gordon Singer e Ralf Rangnick>>>

