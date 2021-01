Serie A, cambia il giorno e l’orario di Milan-Crotone | Calcio News

Cambia il giorno e l’orario di Milan-Crotone

Novità importante per i tifosi rossoneri da segnare in agenda. Milan-Crotone, gara valida per la ventunesima giornata di Serie A, cambia giorno e orario.

La partita, inizialmente prevista venerdì 5 febbraio alle 20:45, si giocherà invece domenica 7 febbraio alle ore 15. Confermato invece il giorno e l’orario di Fiorentina-Inter, che si giocherà venerdì 5 febbraio alle 20:45. Calciomercato Milan: affare last minute per Maldini. VAI ALLA NOTIZIA>>>