Calciomercato Milan – Affare ‘last minute’, Maldini lotta con il Napoli | News

Milan, il calciomercato invernale non è ancora finito: l’idea di Maldini

Non sarà certo l’eliminazione nel derby di Coppa Italia a far cambiare a Paolo Maldini: il calciomercato del Milan, per questo mese di gennaio, è tutt’altro che finito. Ceduti Léo Duarte, Andrea Conti e Mateo Musacchio, la difesa rossonera ha bisogno ancora di un innesto.

Questo perché è arrivato il solo Fikayo Tomori in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea e perché, proprio ieri sera, a ‘San Siro‘ contro l’Inter, ha alzato presto bandiera bianca anche Simon Kjær per un problema muscolare alla coscia sinistra. Vero, sta per rientrare Matteo Gabbia dal lungo infortunio, ma questo non può bastare.

Il jolly Pierre Kalulu può essere considerato un centrale, con Diogo Dalot nel ruolo di vice di Davide Calabria. Inevitabilmente, quindi, resta scoperto il ruolo di vice di Theo Hernández, sulla fascia sinistra. Ed è proprio lì che Maldini, insieme al direttore sportivo rossonero Frederic Massara, vuole intervenire per concludere la sessione di calciomercato con l’ultimo colpo.

Ancora in piedi la trattativa per Júnior Firpo del Barcellona. Ci sarebbe già un accordo di massima con i catalani per la cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro del giocatore dominicano naturalizzato spagnolo. Il quale, però, tentenna per questioni di famiglia. Ecco, dunque, che Maldini avrebbe già individuato l’alternativa ‘low cost‘.

Si tratta di Jordan Amavi, classe 1994, esterno francese in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia il prossimo 30 giugno. Affidabile, esperto, ha già giocato all’estero (in Premier League con l’Aston Villa), Amavi potrebbe sposare già ora la causa rossonera per pochi spiccioli. Ha infatti rifiutato il rinnovo con l’OM ed il club della Costa Azzurra lo ha caldamente invitato a trovarsi una nuova sistemazione.

Maldini ha fiutato il colpo. Attenzione, però, perché anche il Napoli si sarebbe interessato molto ad Amavi in queste ultime ore. L’incerta situazione dell’ex rossonero Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra, ad ogni modo, potrebbe favorire l’assalto del Diavolo al calciatore transalpino. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>