Inter-Milan, infortunio per Kjaer: esordio per Tomori

Al minuto 19 di Inter-Milan infortunio per Simon Kjaer che esce dal campo: al suo posto esordio in rossonero per Fikayo Tomori. Secondo quanto riportato dai cronisti di Rai1 sembrerebbe un guaio muscolare per il capitano della nazionale danese. Brutto colpo per Stefano Pioli e la squadra rossonera.

