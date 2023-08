Domani, lunedì 21 agosto 2023, il Milan farà il suo debutto in Serie A contro il Bologna: il dato in trasferta preoccupa

Domani, lunedì 21 agosto 2023, alle ore 20:45 andrà in scena la gara valevole per la prima giornata di Serie A tra Bologna e Milan. I rossoneri sono sulle ali dell'entusiasmo, così come i loro tifosi, dopo una sessione di calciomercato caratterizzata da numerosi colpi. Una rivoluzione che risultava necessaria a causa di una precedente stagione non proprio esaltante.